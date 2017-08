Espep oferece cursos em diversas áreas durante o mês de agosto

A Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba (Espep) oferece neste mês de agosto cursos gratuitos aos servidores públicos estaduais. Serão 15 cursos só em João Pessoa, mas também há turmas abertas nas cidades de Alagoa Grande e Cajazeiras. As inscrições já estão sendo feitas, de maneira presencial, via site ou e-mail.

Na capital paraibana, entre os dias 16 e 18 de agosto, serão oferecidos os cursos de qualidade no atendimento ao público, em período integral. Nos dias 21, 22, 28, 29 e 30 de agosto, no período matutino, os servidores poderão escolher cursos como Desenvolvimento de Equipes; Ética, Cidadania e Direitos Humanos; e Informática Básica: Windows e Word.

No período vespertino, serão abertas turmas de Organização e Administração de Eventos Públicos; Acordo Ortográfico; e Introdução ao Power Point. Aos sábados, em horário integral, há os cursos de Redação Oficial; Diretrizes para Elaboração de TCC; Distúrbios de Aprendizagem na Escola; e Introdução ao Excel. Todos esses cursos acontecem na sede da Espep, Rua Neuza de Sousa Sales, S/N, Mangabeira VII.

Ainda em João Pessoa, há turmas exclusivas para determinados setores, como a de Suporte Avançado em Cardiologia (ACLS) para unidades estaduais de Saúde, realizada no Hospital de Trauma entre os dias 18 e 20. Iniciando no dia 26 e se estendendo aos dias 2 e 9 de setembro, os servidores da PBPrev poderão cursar Técnica de Arquivamento e Gerenciamento Documental.

Entre os dias 9 e 11 de agosto, a sede administrativa da Cagepa recebe o curso de Formação para Secretários(as) no Serviço Público – 3º Módulo: Tarefas cotidianas da(o) secretária(o). Nos dias 07, 08, 09, 10 e 11 de agosto, a Espep oferece para servidores da Escola de Contas Conselheiro Otacílio Silveira (Ecosil), do Tribunal de Contas do Estado, o curso Qualidade no Atendimento ao Público.

Em Alagoa Grande, no Centro de Formação e Treinamento de Professores, serão oferecidos nos dias 12 e 19 de agosto, além do dia 2 de setembro, os cursos Gestão de Recursos Humanos, Direção Defensiva e Evasiva – Carros Módulo I, e Iniciação à Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Em Cajazeiras, os cursos acontecem no 9º Núcleo Regional de Saúde. A Espep trará turmas exclusivas para servidores da UPA de Cajazeiras, entre os dias 11 e 13, os cursos de Suporte Básico de Vidas (BLS) e Suporte Avançado em Cardiologia (ACLS) nas Unidades de Saúde Estaduais.

As inscrições podem ser realizadas na sede da Espep ou no site www.espep.pb.gov.br. As inscrições via email devem ser enviadas ao endereço nuset@espep.pb.gov.br. Mais informações pelos telefones (83) 3214-1983 e 3214-1984.

