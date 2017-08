NA ASSEMBLEIA: Camila pede prioridade na apreciação de projeto que beneficia atletas paraibanos

A deputada estadual Camila Toscano (PSDB) pediu prioridade para que o projeto de lei (1.093/2017), de sua autoria, seja apreciado na próxima sessão ordinária. A matéria entrou em pauta na sessão desta quarta-feira (2), mas por um desentendimento sobre uma emenda a matéria ficou prejudicada para apreciação.

“Tínhamos ajustado tudo com a deputada Estela para votar essa matéria ainda nesta quarta, mas infelizmente o quórum foi quebrado e a matéria ficou prejudicada. Por isso vamos pedir a prioridade para que esse projeto importante para os atletas paraibanos seja votado na próxima sessão”, disse a deputada.

O projeto de Camila Toscano isenta os atletas paraibanos que representarem o Estado em competições nacionais e internacionais do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos na Paraíba.

“É importante que os nossos atletas tenham essa garantia de poder realizar concursos sem ter que pagar as taxas de inscrição. A grande maioria dos nossos representantes, nas mais diversas modalidades esportivas, não tem condições financeiras e em muitos casos não pode participar de concursos”, destacou a deputada.

A deputada tem defendido no Poder Legislativo ações que melhorem a vida dos atletas paraibanos. Além da criação do Dia Estadual do Atleta Paralímpico, é de sua autoria a lei que elimina a cobrança de taxa por parte das academias ao profissional de Educação Física que atua como personal trainer.