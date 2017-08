Quatro são detidos por policiais do 4º BPM acusados de furto em Guarabira

Dois homens foram presos e dois adolescentes foram apreendidos por policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) nesta terça-feira (1º), acusados de furto a uma fábrica de ráfia localizada na PB-073, na cidade de Guarabira. Os policiais foram informados, através do Copom, de que alguns indivíduos em atitude suspeita estariam nas proximidades da fábrica.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram os quatro retirando fios de cobre e um aparelho de ar condicionado que, segundo eles, seriam vendidos em Guarabira. A guarnição comandada pelo Cb Ricardo, após flagrar o delito, deteve todos os acusados, que foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os objetos apreendidos.

PIRPIRITUBA – No centro da cidade, a guarnição do Subcomando do 4º BPM, tendo à frente o major Guimarães, realizava rondas junto com a guarnição local, comandada pelo Cb Vieira, abordou um adolescente conduzindo uma moto sem placa. Uma guarnição da CPTran foi acionada e removeu a moto para o pátio. O condutor, juntamente com o seu pai, que foi responsabilizado por ter repassado o veículo a um menor de idade, foi conduzido à delegacia.

Assessoria/4º BPM