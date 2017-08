Editora da UEPB firma parceria com OAB-PB e lança cinco livros durante Semana do Advogado

A Editora da Universidade Estadual da Paraíba (EDUEPB) firmou uma parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Seccional Paraíba e lançará no próximo dia 9 de agosto, cinco livros publicados por autores da região. O lançamento acontece às 19h, na Sede da OAB – Subseção Campina Grande, dentro da programação da 38ª Semana do Advogado de Campina Grande, que este ano será realizada de 7 a 11 de agosto.

Serão lançados os livros “O monitoramento eletrônico de presos e a paz social no contexto urbano”, de autoria do professor Bruno Cesar Azevedo Izidro; “Corpos Estranhos, reflexões sobre a intersexualidade e os Direitos Humanos”, de autoria Ana Carolina Gondim de Albuquerque Oliveira; “Um convite à utopia” organizado pelo professor Cidoval Morais de Sousa; “A infiltração policial como instrumento de combate aos delitos perpetrados por organizações criminosas”, de autoria de Claudio Marcos Romero Lameirão; e “O princípio da função social empresarial”, escrito por Hebert Herculano Delgado.

Um dos articuladores da parceria, o diretor da EDUEPB, professor Luciano Nascimento, confirmou a presença no lançamento de todos os autores dos livros, além do presidente da OAB-CG, o advogado Jairo Oliveira, e convidados. Luciano destacou a importância da parceria e ressaltou que os livros serão lançados diante do seleto grupo de juristas que participarão da Semana dos Advogados.

O livro “O monitoramento eletrônico de presos e a paz social no contexto urbano”, já foi publicado em e-book e é resultado da tese de doutorado de Bruno César Isidro, doutor em Transformações do Direito Privado, Cidade e Sociedade, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). A publicação traz um histórico sobre o monitoramento de presos no país e o apresenta como uma possibilidade para diminuição de gastos prisionais, redução dos efeitos degradantes do cárcere e maior controle dos indivíduos que estão em semi liberdade.

O livro “Corpos Estranhos, reflexões sobre a intersexualidade e os Direitos Humanos” é resultado da dissertação apresentada pela autora ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), para obtenção do título de Mestre em Ciências Jurídicas.

Por sua vez, a obra “Um Convite à Utopia” também já foi lançada em e-book e na versão impressa e insere-se no contexto das comemorações dos 500 anos do lançamento do livro “A Utopia” (1516), do britânico Thomas Morus. O livro de 398 páginas foi o primeiro de uma coleção de 10 obras que consiste em um projeto editorial de natureza pública e coletiva, capitaneado pela EDUEPB com apoio da Associação Brasileira de Editoras Universitárias (ABEU) e uma série de instituições acadêmicas, científicas e culturais nacionais e estrangeiras.

Já o livro “A Infiltração policial como instrumento de combate aos delitos perpetrados por organizações criminosas” é resultado da dissertação de Mestrado do autor e tem como alvo principal a análise e o estudo de um dos mais auspiciosos e complexos temas, tendo em vista a ausência de um tratamento legislativo uniforme, no tocante a sua definição, modalidades, compatibilidade constitucional e convencional e seus limites de atuação, meios de investigação e obtenção de prova, denominada infiltração policial. O livro “O princípio da função social empresarial”, de autoria de Hebert Herculano Delgado, chega essa semana à Livraria da EDUEPB.

Por: Severino Lopes/UEPB