Empresários de Guarabira-PB se revoltam contra Lei de autoria da deputada Estela Bezerra

Grande parte da classe empresarial da cidade de Guarabira, Agreste paraibano, está revoltada contra uma lei de autoria da deputada estadual Estela Bezerra (PSB), que institui o dia 5 de agosto, Dia de Nossa Senhora das Neves, feriado estadual. Nesta quinta-feira (3) pela manhã, representantes da categoria se reuniram com o também empresário Eduardo Marinho, ex-presidente da CDL de Guarabira e atual candidato a presidência do órgão, para discutir uma estratégia no sentido de coibir que o feriado seja aplicado.

Eles alegam que um feriado só prejudica ainda mais a situação difícil pela qual muitos vem atravessando economicamente, além de uma carga tributária pesada imposta pelo Governo Estadual e Federal.

Como forma de mostrar o repúdio a tal Lei, empresários resolveram criar um adesivo para ser aplicado nas vitrines das lojas. Por sua vez, a prefeitura de Guarabira, já emitiu nota oficial afirmando que mesmo sendo feriado estadual, a feira livre da cidade permanecerá normalmente no sábado.

Os empresários resolveram se reunir e criar esse grupo o qual foi denominado de Associados Independentes da CDL de Guarabira, Nova CDL, por considerar que a atual gestão não tem se manifestado em favor da classe.

Portal Mídia