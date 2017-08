O pequeno Ivanildo Neto comemorou, no dia 4 de agosto de 2017, mais um ano de vida. Os 6 aninhos foi comemorado juntamente com seus pais Veronildo e Isadora Coutinho, juntamente com os familiares e amigos presentes.

A festa foi realizada na Maison Golde e teve como tema o personagem dos jogos da Nitendo, Super Mario Bros. Durante a comemoração as crianças brincaram no ARENA Jogos e Diversão. Confira nas fotos a seguir como foi a divertida festa.

Do brejo.com