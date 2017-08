42ª edição do Festival de Inverno de Campina Grande será lançada nesta quinta-feira (10)

O Instituto Solidarium e a Prefeitura Municipal de Campina Grande realizam, na próxima quinta-feira, 10, o lançamento da programação oficial da 42ª edição do Festival de Inverno de Campina Grande, que acontece de 15 a 23 de agosto. O lançamento acontecerá, a partir das 9h, no Memorial Severino Cabral.

Na oportunidade, Myrna Agra Maracajá, coordenadora da Mostra Nacional de Dança; Flávio Guilherme, coordenador da Mostra Nacional de Teatro; Sandrinho Dupan, coordenador da Mostra Nacional de Música; e Eneida Agra Maracajá, Presidente do Instituto Solidarium e diretora do FICG, divulgarão, em um café da manhã preparado especialmente para jornalistas e convidados, a programação oficial desta edição, além das oficinas que serão disponibilizadas a população.

O lançamento contará com as apresentações da Cia Cordel em Canto de Arly Arnoud, de Alexandre Tan e Regina Sampaio, além de uma variação do Quebra Nozes feita pela bailarina Marina Freitas.

Este ano, o Festival de Inverno terá como palco a Praça da Bandeira e a Feira Central de Campina Grande.

O Festival de Inverno é realizado pelo Solidarium, Instituto de Cultura, Arte e Cidadania e pela Prefeitura Municipal de Campina Grande.

SERVIÇO

COLETIVA DE LANÇAMENTO DO 42º FICG

DATA: 10 DE AGOSTO

LOCAL: MEMORIAL SEVERINO CABRAL

Assessoria de Imprensa