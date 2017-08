Adolescente em atitude suspeita é apreendido com faca peixeira dentro da feira de Guarabira

Policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) realizavam rondas no interior da feira de Guarabira, na manhã deste sábado (5), quando se depararam com um adolescente em atitude suspeita. Ao realizarem a abordagem pessoal, encontraram com ele uma faca peixeira.

Durante a abordagem, o adolescente de 16 anos de idade ainda desacatou os policiais militares com palavras de baixo calão. O pai dele foi localizado e ambos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos legais.

A Operação Feira Segura é realizada todos os sábados, desde as primeiras horas da manhã, na feira de Guarabira, uma das mais tradicionais da região do Brejo. Na semana passada, um homem com um revólver e um canivete foi preso dentro da feira.

Assessoria