Homem é perseguido e preso após furar bloqueio policial em Pirpirituba

Um homem de 19 anos em uma moto foi perseguido e preso no final da noite deste domingo (6), no centro da cidade de Pirpirituba, após furar o bloqueio policial da Operação Cidade Segura, que estava sendo realizada por policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) e coordenada pelo CPU (Comandante de Policiamento da Unidade), Ten Castro, com os apoios da Força Tática e Destacamento local.

O motociclista conduzia uma Honda Pop de cor branca sem placa e não parou, desobedecendo à ordem policial e dando início a uma perseguição. Quando ele foi alcançado e abordado, os militares constataram que, além de praticar direção perigosa e desobediência ao ultrapassar o bloqueio policial, ele também não possuía CNH.

O condutor da moto foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi lavrado um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) e ele permaneceu à disposição da Justiça. A moto foi apreendida e encaminhada ao pátio da 2ª CPTran, em Guarabira.