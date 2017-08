Criminosos que arrombaram e furtaram loja em Areia são presos pelo BOPE em Campina Grande

Um grupo de assaltantes foi preso acusado de arrombar e furtar uma loja do “O Boticário”, instalada na cidade de Areia, no Brejo Paraibano. O crime ocorreu na madrugada do último sábado (5) e as prisões foram realizadas na tarde deste domingo (6) no Bairro das Malvinas em Campina Grande.

De acordo com a Polícia Militar, os ladrões, sendo dois homens e duas mulheres, chegaram em um carro e arrombaram a perfumaria no centro da cidade de Areia e furtaram vários produtos.

Neste domingo, a polícia conseguiu identificar e prender os autores que são moradores dos bairros da Liberdade, Quarenta e Malvinas em Campina Grande. Um homem tentou escapar pulando muro de residências, mas não teve êxito.

Os envolvidos foram levados para a Central de Polícia juntamente com todo material recuperado na ação que contou com o apoio do BOPE – Batalhão de Operações Policiais Especiais de Campina Grande (CG).

Nordeste1