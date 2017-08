Homem é preso suspeito de abusar sexualmente da própria filha de 10 anos

Após a prisão, o suspeito foi levado para a delegacia de Solânea, no Brejo da Paraíba.

Um homem foi preso na tarde deste domingo (6) após assumir que abusou sexualmente da sua filha, que tem 10 anos. O caso aconteceu na cidade de Araruna, localizada no Curimataú paraibano. Após a prisão, o suspeito foi levado para a delegacia de Solânea, no Brejo da Paraíba.

De acordo com um relatório da Polícia Militar, por volta das 16h, o Centro Integrado de Operações Policiais (Ciop) foi acionado para averiguar uma suspeita de estupro. De acordo com as informações, a vítima, que seria uma garota de 10 anos, já se encontrava na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) recebendo atendimento médico.

Ao chegar ao local, os policiais foram informados pelo médico plantonista que a vítima realmente havia sido abusada sexualmente. Os policiais, então, fizeram rondas em busca de prender o suspeito, que após ser localizado, assumiu ter realmente mantido relações sexuais com sua filha.

Portaltvcariri