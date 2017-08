Polícia prende suspeitos de arrastão no Agreste da Paraíba

Na manhã desta segunda-feira (7) policiais da Força Tática da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar (ICPM) prenderam dois homens suspeitos de realizarem roubo aos Correios da cidade de Serra da Raiz e arrastão em Pedro Regis, cidades do Agreste paraibano.

De acordo a informações do comandante Alberto Filho, após os acusados efetuarem o arrastão, a população entrou em contato com a Polícia informando a direção que os homens haviam fugido e os veículo utilizado por eles.

Com a denúncia feita pela população, a Polícia enviou guarnições que bloquearam a via onde os suspeitos estavam, conseguindo abordar, identificar os homens de acordo com as características, e efetuar a prisão.

Ainda segundo o delegado, os homens também admitiram que foram os responsáveis pelo roubo aos Correios, que também aconteceu nesta segunda-feira. Além do veículo roubado utilizado pelos homens, a Polícia também encontrou com eles um revólver calibre 38, objetos roubados e cerca de R$ 1000.

Do MaisPB