Proerd do 4º BPM forma mais de 4,5 mil alunos no primeiro semestre

O Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência) do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) formou, no primeiro semestre deste ano, um total de 4.506 alunos, sendo 3.924 do ensino infantil e séries iniciais e 582 do 5º ano. As formaturas foram realizadas nas cidades de Alagoa Grande, Pilões, Pilõezinhos e Guarabira, restando apenas Araçagi realizar a solenidade, o que deve acontecer até o final deste mês.

O Proerd é um programa educativo desenvolvido e aplicado pela Polícia Militar, com a finalidade de promover a integração entre a polícia, a escola e a família, para juntos enfrentarem a problemática das drogas e da violência. Os alunos que participam do programa são da educação infantil até o 5º ano e estudam em escolas da rede pública e particular de ensino.

Durante o curso, os instrutores, todos policiais militares, passam às crianças e adolescentes informações sobre as drogas ilícitas e as suas consequências. Para o comandante do 4º BPM, major Gilberto, o Proerd é uma importante forma de prevenção e, com o programa, as crianças são educadas para dizer não às drogas, em defesa da vida, das famílias e do próximo.

O Proerd tem como modelo o Dare (Drug Abuse Resistance Education), desenvolvido junto ao Departamento de Polícia da cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, em 1983. No Estado da Paraíba, foi implantado pela Polícia Militar no ano de 2000 e já formou milhares de alunos.⁠⁠⁠⁠

Assessoria/4º BPM