Projeto Cultura na Lagoa começa no próximo dia 12 em Lagoa de Dentro-PB

Com o objetivo de valorizar a cultura local, expondo a potencialidade artística e gastronômica, começa no próximo dia 12 de agosto, o Projeto Cultura na Lagoa, em Lagoa de Dentro-PB. O evento será realizado no Calçadão da Lagoa, a partir das 19h, e conta com shows musicais, literatura de cordel, poesia, dança e gastronomia local.

O evento terá shows de Júlio César e Banda e do Alexandre Carvalho e Banda Vários Toques.

O Projeto Cultura na Lagoa é uma promoção da Prefeitura de Lagoa de Dentro, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.

O evento também será uma homenagem aos pais, já que no domingo (13), será celebrado o dia dos pais.

A Prefeitura de Lagoa de Dentro vem investindo na cultura e no turismo. Este ano foi lançado o Cine Lagoa, que leva Cinema de graça para a população e em Outubro será realizado na cidade, o Raízes Culturais-Rota do Brejo. O evento integra oito Municípios.

Assessoria