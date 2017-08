Assessoria de Comunicação em Órgãos Públicos será tema de workshop em Guarabira

Assessores de Imprensa que atuam em órgãos Públicos e outros profissionais que atuam na área estarão reunidos no próximo dia 30 de agosto (quarta-feira) para um Workshop que vai tratar do trabalho realizado pela Assessoria de Imprensa em órgãos Públicos.

O evento promovido pelas empresas; Impactar-Assessoria em Comunicação e Assessoria1-Consultoria e Comunicação, especializadas em Comunicação e Marketing Político, vai acontecer em Guarabira-PB, no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Guarabira (ACEG), a partir das 08h30, com duração de três horas e meia.

Um dos organizadores e palestrante do evento, Tony Sousa, disse que o evento tem como objetivo maior a troca de experiência entre os profissionais que atuam em assessorias de imprensa nos órgãos públicos da Região. Júnior Campos, um dos idealizadores, lembrou que o evento é o primeiro no Estado a discutir a temática e destacou que; o “Potencialize é um evento que tem como objetivo capacitar profissionais e pessoas para desenvolverem melhor suas atividades na área de Comunicação, nos mais variados campos”. No campo da Assessoria de Comunicação em Órgãos Públicos o evento visa contribuir para um melhor desempenho do profissional que atua na área, utilizando de métodos eficientes, potencializando assim seu trabalho.

Três temáticas serão abordadas; Relacionamento da Assessoria de Imprensa com a Mídia, Texto Institucional – A palavra (escrita) oficial da Gestão Pública, e Marketing Digital na Comunicação Pública.

As inscrições serão realizadas via e-mail, a partir da próxima terça-feira, 08 de agosto e se estenderão até o dia 20. Os organizadores do evento informam que as vagas são limitadas.

Participarão do evento; Júnior Campos – Radialista e Blogueiro, especialista em Comunicação e Marketing Político e em Assessoria em Comunicação e pesquisador no campo da oratória. Atua há mais de cinco anos no Rádiojornalismo e há quatro, como consultor e assessor de comunicação em órgãos públicos. Idealizador do “potencialize” e do curso de oratória; “Quem eu sou quando falo?” e ministrante do curso “Oratória de alta persuasão”.

Tony Sousa – Licenciado em Letras, Radialista, Editor, Secretário de Comunicação, Pós-graduando em Comunicação e Marketing Político e idealizador do “Potencialize”.

Rodrigo Lima – Especialista em Marketing Político e Digital, palestrante, Coach, autor do Ebook; “Markting Político Digital, a humanização da vitória”, Idealizador do primeiro evento de Marketing Político Digital da Paraíba.

As informações estão disponíveis através do contato (083) 9 8735-8094 e do E-mail: impactarassessoria@gmail.com

Do Araruna Online