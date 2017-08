Bananeiras abre o ‘Caminhos do Frio’ em grande estilo

Evento chega à cidade após passar por Areia, Pilões, Remígio, Solânea e Serraria. É a sexta cidade das nove que participam dessa 12ª edição de muita cultura e arte no Brejo Paraibano.

Nessa segunda-feira (07), Bananeiras recebeu a Rota Cultural Caminhos do Frio, com o tema “Celebrando a Cultura Nordestina”. O evento chega após passar por Areia, Pilões, Remígio, Solânea e Serraria. É a sexta cidade das nove que participam dessa 12ª edição de muita cultura e arte no Brejo Paraibano.

O homenageado este ano é Benedito Costa da Silva, conhecido carinhosamente por todos como Zizi, nascido em 22 de dezembro de 1938, que foi casado com Maria dos Prazeres Costa e teve dez filhos. Desde cedo demonstrou o gosto pela música se tornando referência na região. Fez do seu ofício o seu maior prazer, e da sua sanfona companhia inseparável levando o seu som por vários lugares do mundo.

Após a passagem por Bananeiras, a Rota segue caminho para o município de Matinhas, Alagoa Nova e Alagoa Grande. Movimentando o cenário cultural das cidades envolvidas com atrações populares, festival gastronômico, turismo de aventura e cultural, a Rota Cultural Caminhos do Frio traz acima de tudo um forte ponto para o turismo e a geração de emprego e renda fortalecendo a economia dos setores locais.

Portal Correio