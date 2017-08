“Paraibanos não suportam mais os aumentos de impostos pelo governador”, declara Camila

A deputada estadual Camila Toscano (PSDB) disse que os paraibanos não aguentam mais os constantes aumentos de impostos autorizados pelo governador Ricardo Coutinho (PSB). A parlamentar destacou que o Governo do Estado, não satisfeito com os altos tributos, criou uma taxa de R$ 150, apenas de título de “comunicação de vendas de veículos automotores” no Detran-PB.

“O povo não aguenta mais esse governo que não tem humanidade. O funcionalismo está há mais de quatro anos sem aumento salarial e nem reposição da inflação. Enquanto isso, a preocupação go governador é a de juntar dinheiro as custas da população. Só ele que não ver que o governo está acabando com o Estado. Até as empresas estão fechando suas portas”, destacou a deputada.

De acordo com Camila, o governador Ricardo Coutinho já reajustou o ICMS da Energia Elétrica aumentou de 17% para 27%; ICMS das operações de telecomunicações aumentou de 25% para 28%; ICMS da Gasolina aumentou de 17% para 29%; e o aumento da tarifa de água e esgoto da Cagepa que acumulou 77,37%.

A parlamentar também destacou o aumento no valor dos serviços executados pela Cagepa acumulando 29,61%; a tarifa do transporte intermunicipal que acumulou 49,81%; ICMS de TV por assinatura que aumentou de 10% para 15%; ITCD teve aumento de 4% para 2% a 8%; IPVA aumentou de 2% para 2,5%; além do aumento do gás encanado residencial já tem acumulado de 52,4%.

Assessoria