UEPB lança edital para oferta de Graduação em Gestão Pública

A Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) assumiu uma nova missão no processo de contribuir para a qualificação dos servidores que atuam no serviço publico de órgãos do Estado e municípios. Pela primeira vez na história, a Instituição, por meio da Pró-Reitoria de Ensino Médio, Técnico e Educação a Distância (PROEAD), implantará o curso de Graduação em Gestão Pública – Tecnólogo/EAD, destinados para servidores públicos municipais e estaduais em atividade.

Nesse primeiro momento, 36 municípios paraibanos serão beneficiados com a iniciativa. No total, a UEPB estará oferecendo mil vagas que serão distribuídas com os 36 municípios conveniados, mais o Tribunal de Justiça e a Receita Estadual, além da própria Instituição. O TJ terá direito a 50 vagas, enquanto a Receita Estadual ficou com 11 vagas. A UEPB, investindo na política de valorização e capacitação dos seus servidores, terá 60 vagas destinadas para os técnicos administrativos.

O edital para o processo de seleção simplificada foi lançado oficialmente na manhã desta segunda-feira (7), pelo reitor Rangel Junior, em ato acompanhado pela presidente da Comissão Permanente de Concursos (CPCON), professora Ana Alice Sobreira, e pela pró-reitoria de Ensino Médio, Técnico e Educação a Distância, professora Eliane Moura, na presença do vice-reitor Flávio Romero Guimarães; do pró-reitor de Graduação, professor Eli Brandão; da pró-reitora de Gestão de Pessoas, professora Célia Regina Diniz; da pró-reitora de Gestão Administrativa, professora Eliane Maia; e da pró-reitora de Gestão Financeira, Giovana Carneiro.

Das mil vagas ofertadas, 766 estão disponibilizadas para servidores que manifestaram interesse em fazer o curso e estão aptos a concorrer no processo seletivo. As inscrições poderão ser feitas online, no site da CPCON, a partir da próxima quarta-feira até o dia 20 de agosto. O valor da taxa de inscrição será de R$ 50. A prova escrita será realizada no dia 10 de setembro, sendo que o resultado final está previsto para ser divulgado no dia 20 do mesmo mês. As matrículas dos aprovados serão feitas na última semana de setembro e o início das aulas está previsto para outubro. Apenas os servidores dos 36 municípios conveniados poderão se inscrever no processo e fazer a prova. O edital também prevê as vagas destinadas para pessoas com necessidades especiais.

Após assinar o edital, o reitor Rangel Junior destacou a importância do primeiro curso em Graduação na modalidade EAD para capacitação dos servidores. Ele lembrou que nos últimos anos a UEPB ampliou em quase 10% o número de vagas oferecidas para os cursos de graduação na modalidade presencial e agora vem preencher uma lacuna que existe na Paraíba em termos de formação dos servidores públicos.

Rangel observou que, tradicionalmente, as pessoas ingressam no serviço público e se preparam apenas para o concurso. Segundo ele, são poucas as instituições que investem na qualificação e na formação permanente dos seus servidores. “Então esse curso vem ao encontro dessa demanda de capacitar de forma permanente os servidores. Vem para preparar os servidores para a função e para a gestão pública”, disse o reitor. A ideia é que a Graduação em Gestão Pública – Tecnólogo se torne permanente. O reitor frisou, ainda, que a proposta de capacitar os servidores é uma iniciativa que partiu da Universidade há cerca de três anos, a partir da realidade do Estado no que diz respeito ao atendimento prestado a população pelos servidores públicos.

Uma das entusiastas da proposta, a professora Eliane Moura explicou que o curso nasceu após um movimento com as prefeituras e com secretários de educação dos municípios conveniados que sentiram a necessidade de uma formação voltada para a gestão pública. Antes de ser aprovado pelo Conselho Universitário (Consuni) e pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe), o curso teve todo um planejamento que envolveu várias pró-reitorias.

“É um curso de curta duração que vem atender as necessidades dos gestores públicos desses municípios do Estado da Paraíba. Estamos abrindo na UEPB uma história sobre a questão de discutir como a gestão pública pode funcionar com a valorização dos seus servidores”, destacou Eliane. Ela reafirmou que as prefeituras não precisarão montar um grande “arcabouço” de estrutura para o curso, visto que a UEPB estará com todo aparato docente.

A pró-reitora de Gestão de Pessoas, professora Célia Regina Diniz, ressaltou que pela primeira vez em sua história a UEPB abre vagas de um curso de graduação para os servidores técnicos administrativos. Segundo ela, a Instituição hoje tem uma demanda de mais de 140 servidores que não têm curso superior. “Com isso, nós vamos ter uma melhor satisfação no trabalho. A UEPB, através dos técnicos, vai pode oferecer serviços de forma otimizada a toda a sociedade paraibana. O resultado será positivo nesse processo”, comentou.

O professor Eli Brandão, pró-reitor de Graduação, ressaltou que a UEPB entra na contramão da história, visto que hoje existe toda uma “ação” de desmonte do serviço público. Nesse sentido, a Universidade aposta na capacitação dos servidores como forma de garantir a melhoria da qualidade dos serviços prestados a sociedade.

A graduação em Gestão Pública – Tecnólogo/EAD terá duração de dois anos e seu conteúdo será distribuído em 1.615 horas/aula. O objetivo é melhorar a qualidade da prestação dos serviços ao promover maior qualificação profissional dos agentes públicos, além de ser uma oportunidade de aumento de escolaridade dos servidores que possuem apenas o Ensino Médio. No curso, os servidores vão aprender a utilizar melhor as ferramentas tecnológicas e outros recursos surgidos no mundo moderno.

O edital completo com todas as normas do processo seletivo está disponível no endereço eletrônico http://cpcon.uepb.edu.br/concursos/PS_GestaoPublica2017/.

PBAgora