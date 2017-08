Secretaria da Mulher inaugura Estúdio de Dança nesta quinta-feira (10)

Será inaugurado na tarde desta quinta-feira (10/8), o Estúdio de Dança da Secretaria Especial de Políticas Públicas para a Mulher da Prefeitura de Guarabira. A sala, que fica anexa a sede da referida Secretaria, oferecerá, de forma gratuita, aulas de danças a crianças, jovens e adultos em diversos ritmos musicais, instruídos por profissionais especialistas na arte da dança.

De acordo com a secretária da pasta, Léa Toscano, a entrega do Estúdio de Dança ocorrerá às 16h. O espaço terá como patrona Marluce de Araújo Coelho, em saudosa memória, a qual foi integrante do Grupo de Idoso “De Bem Com a Vida” do SCFV/CRAS. A importante homenagem à Dona Marluce é de autoria do jovem vereador Júnior Ferreira.

Codecom/PMG