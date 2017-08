Vereador cobra melhorias para o acesso ao IFPB de Guarabira

Dois requerimentos, apresentados pelo vereador Leonardo Macena (PPS) no último dia 03, na Câmara Municipal de Guarabira, cobram melhorias no acesso ao Campus do Instituto Federal Técnico da Paraíba (IFPB) da cidade.

O trecho de terra que liga a Rodovia PB-075 ao portão principal do campus fica completamente intransitável durante o período chuvoso e a iluminação no local é precária. Leonardo recebeu a reclamação dos próprios estudantes.

Para Leonardo, as obras no local são necessárias e urgentes. “Precisamos valorizar nossos campi universitários, com isso ajudamos a promover a educação. Duas obras simples, que certamente serão acatadas pelo Executivo”, declarou o parlamentar.

Ele ainda destacou que se sente muito feliz em ser procurado para receber demandas da sociedade. “Minha atuação é voltada para o povo e me sinto feliz quando recebo demandas da população. É sinal que de certo modo, as pessoas acreditam na política, e confiam no meu trabalho”, comemorou.

Macena se preocupa com a educação universitária, tendo sido o primeiro parlamentar a chamar a atenção para a situação de falta de infraestrutura vivenciada pelo campus da Universidade Estadual da Paraíba, em Guarabira, na Câmara.

Os dois requerimentos apresentados pelo vereador foram aprovados por unanimidade na Casa de Osório de Aquino.

