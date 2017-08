Dia do Estudante em Curral de Cima é comemorado com apresentações artísticas e brincadeiras

A Prefeitura de Curral de Cima por meio da secretaria de Educação realizou uma série de atividades em todas as escolas do município para comemorar o Dia do Estudante. Além do lanche servido nas unidades escolares, os alunos participaram de brincadeiras, apresentações artísticas e culturais.

“Foi um dia de festa nas nossas escolas como forma de estimular ainda mais o aprendizado dos nossos estudantes. Contamos com o apoio do prefeito Totó Ribeiro que nos deu todo apoio na realização desse dia especial, onde estimulamos a criatividade através de apresentações artísticas e da leitura. Nosso compromisso é fazer a melhor educação para o nosso povo”, disse a secretária de Educação, Ana Farias.

As apresentações contaram com a participação do grupo de dança Feira de Mangaio que fez apresentações voltadas a cultura popular. “É importante fazermos o resgate das nossas tradições e aproveitamos o Dia do Estudante para reforçar isso com nossos alunos”, destacou a secretária.

O projeto desenvolvido para realização das atividades do Dia do Estudante contou com a participação de todos os professores e funcionários das escolas municipais. “Isso possibilitou realizarmos uma festa integrada com participação de todos os alunos, principalmente os especiais ou com déficit cognitivo, que aproveitaram bastante o seu dia”, revelou a gestora da pasta.

