Vereadora pede que Prefeito firme convênio com MEC para instalação de Universidade Aberta em Alagoinha

A vereadora Ruth Karla (PSD), apresentou na Câmara de Alagoinha, nesta quinta-feira(10), um requerimento, onde a mesma solicita que o poder executivo busque realizar convênio com o MEC, e implante o sistema UAB (Universidade Aberta do Brasil), no município.

De acordo com a vereadora, a implantação desta Universidade será um grande avanço na Educação do município.

A universidade Aberta do Brasil é um sistema integrado por Universidades Públicas que oferecem cursos de nível superior para a população que tem dificuldade de acesso as Universidades, por meio do uso da modalidade à distância.

Alagoinha em foco