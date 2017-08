Zenóbio e Léa inauguram estúdio público de dança em Guarabira

O prefeito Zenóbio Toscano e a secretária Especial de Políticas Públicas para as Mulheres Léa Toscano inauguraram, de forma inédita, na tarde desta quinta-feira (10/8) o Estúdio de Dança “Marluce de Araújo Coelho” que está instalado no CRAS-Centro (anexado a Secretaria da Mulher), e irá beneficiar tanto os idosos do Grupo “De Bem Com a Vida” quanto as crianças e adolescentes interessados em participar das oficinas realizadas neste novo espaço recreativo. Inicialmente as inscrições focará apenas as pessoas que integram o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS.

O estúdio público de dança leva o nome de Marluce de Araújo Coelho (in memoriam), ex-integrante do “De Bem Com a Vida” do CRAS-Cordeiro, a qual é lembrada pela alegria e paixão pela dança; razão pela qual fez a secretária Léa Toscano aceitar a propositura da autoria do vereador Júnior Ferreira e homenageá-la, dando o seu nome ao dançante ambiente. Os familiares da homenageada estiveram presentes na solenidade, e Elidiane Coelho; neta de Dona Marluce, agradeceu em nome da família ao casal Zenóbio e Léa pela importante lembrança.

Em seu discurso, Léa destacou a alegria em poder oferecer aos idosos um espaço especialmente dedicado a dança, que tão somente traduz todos os momentos de alegria e lazer vivenciados por quem integra o Grupo “De Bem Com a Vida”, agradecendo assim ao prefeito Zenóbio por todo o apoio prestado, tal como a equipe que trabalhou na criação do estúdio; resultando, cujo a mesma, em mais uma grande ação da Prefeitura de Guarabira.

Em seu discurso, o prefeito Zenóbio falou da felicidade e da alegria de homenagear Dona Marluce “Uma pessoa tão querida não só pelos seus familiares, mas por todos que a conheciam. Aqui nós sabemos o quanto ela radiava de alegria com a sua presença nos eventos que são realizados entre as pessoas da melhor idade; então aqui a sua família receba da parte da Prefeitura o reconhecimento por essa grande figura que foi a mãe avó de todos vocês, com a certeza de que essa homenagem é uma coisa simples, mas representa o reconhecimento e a gratidão dos que fazem o Poder Municipal pelo trabalho que ela desenvolveu aqui juntos com suas amigas e colegas, fazendo com que esse grupo das terceira venha crescer cada vez mais nossa cidade”, enalteceu.

O prefeito lembrou ainda do aniversário de emancipação política de Guarabira em novembro, e destacou que com a entrega do Estúdio de Dança, a sua nova gestão abre um leque de eventos inaugurais, que segundo o mesmo, serão de 20 a 30 obras e ações que ele irá inaugurar até o aniversário da cidade. “E todas elas representam realmente o nosso trabalho, da nossa equipe, da nossa gestão com objetivo de transformar Guarabira em uma cidade cada vez melhor para se viver. Nós estamos com várias obras sendo realizadas neste momento, e outras estão se iniciando; de tal forma que o cidadão guarabirense está vendo como nós estamos aplicando o dinheiro sagrado do nosso povo.

Zenóbio finalizou, reafirmando que no Parque da Estação, além de quadras esportivas, academia de saúde, parque infantil, ciclovia, bosque, museu da ferrovia, biblioteca sobre trilhos, pistas de Cooper e de skate – será instalado também um estúdio de Pilates.

Codecom/PMG