Zenóbio lamenta falta de envio de laudos pelos Bombeiros para liberação do SP, mas garante transporte para torcida da Desportiva se deslocar à JP neste sábado

O prefeito de Guarabira, Zenóbio Toscano lamentou o não envio dos laudos pelo Corpo de Bombeiros da Capital, para a apreciação do Ministério Público de Guarabira; fato ocorrido no dia de ontem (10); o que culminou na não liberação do Estádio Silvio Porto pela promotora Andreia, para a estreia da Desportiva Guarabira, diante da sua torcida, na Série B do Campeonato Paraibano 2017, que irá acontecer nesse final de semana.

Por outro lado, de forma sensibilizada, o chefe do executivo guarabirense anunciou nesta sexta-feira, que está garantindo transporte gratuito aos torcedores do clube guarabirense, se por ventura se interessem em se deslocar até a Capital do Estado para assistir ao primeiro jogo do Azulão do Brejo contra o Miramar de Cabedelo, que foi extraordinariamente remarcado pela FPF – Federação Paraibana de Futebol para ser realizado no Estádio O Tomazão, às 18h30, deste sábado (12).

– Tudo que foi solicitado, foi cumprido a tempo pela Prefeitura; ficaram de enviar os laudos à promotoria, e não o enviaram. Achei uma coisa desrespeitosa para com os guarabirenses, inclusive com a torcida da Desportiva Guarabira – disse o Prefeito Zenóbio anunciando a garantia do transporte gratuito aos torcedores do clube para se deslocarem, amanhã, até João Pessoa.

Além da torcida, o transporte para jogos da Desportiva Guarabira fora de casa também está garantido pela PMG. As tocantes informações foram dadas pelo prefeito Zenóbio Toscano, em entrevista concedida ao repórter Zé Roberto, durante a edição desta sexta, do programa Jornal da Manhã, na Rádio Constelação FM de Guarabira.

O prefeito ainda ressaltou das exigências e, disse que, acerca de exigirem gerador no Estádio Silvio Porto, nem grandes estádios de futebol da Paraíba têm tal ferramenta a disposição, e citou como exemplo as duas maiores praças de futebol do Estado; sendo os estádios O Almeidão em João Pessoa e O Amigão em Campina Grande. Porém, garantiu o gestor que nos dias de jogos em Guarabira locaria o gerador.

Zenóbio reconheceu a atuação da promotora Andréia, disse que a mesma foi bastante solícita, e finalizou ilustrando como um bom tordedor, que “tudo isso é passado e o futuro será a vitória que teremos em João Pessoa nesta estreia da Desportiva”.

O transporte oferecido pela PMG à torcida da Desportiva Guarabira sairá às 14h30, da Praça João Pessoa, no Centro de Guarabira. Os próximos jogos marcados para o Sílvio Porto serão realizados normalmente.

Codecom/PMG