Alagoinha tem cinema ao ar livre promovido pelo SESI

De 11 à 13 de agosto de 2017, a partir das 18h30, a cidade de Alagoinha-PB, tem sessão de cinema ao ar livre gratuito. O cinema é promovido pelo SESI pelo projeto chamado CineSesi e tem o apoio da Prefeitura Municipal de Alagoinha.

Os filmes em cartaz são: O menino no espelho, Que Horas ela volta? e Zootopia. Confira abaixo os trailers e sinopse dos filmes. Para mais informações você pode acessar o site do projeto, www.cinesesi.com.br.

O menino no Espelho



Sinopse: Belo Horizonte, anos 1930. Fernando (Lino Facioli) é um garoto de 10 anos que está cansado de fazer as coisas chatas da vida. Seu sonho era criar um sósia, que ficasse com estas tarefas enquanto ele poderia se divertir à vontade. Até que, um dia, é exatamente isto que acontece, quando o reflexo de Fernando deixa o espelho e ganha vida.

Classificação: Livre (Livre para Todos os Públicos)

Gênero: Drama – Duração: 1 hora e 18 minutos. – Ano: 2014

Que Horas ela Volta?



Sinopse: A pernambucana Val (Regina Casé) se mudou para São Paulo a fim de dar melhores condições de vida para sua filha Jéssica. Com muito receio, ela deixou a menina no interior de Pernambuco para ser babá de Fabinho, morando integralmente na casa de seus patrões. Treze anos depois, quando o menino (Michel Joelsas) vai prestar vestibular, Jéssica (Camila Márdila) lhe telefona, pedindo ajuda para ir à São Paulo, no intuito de prestar a mesma prova. Os chefes de Val recebem a menina de braços abertos, só que quando ela deixa de seguir certo protocolo, circulando livremente, como não deveria, a situação se complica.

Classificação: 12 anos (Não recomendado para menores de 12 anos)

Gênero: Drama – Duração: 1 hora e 51 minutos. – Ano: 2015

Zootopia



Sinopse: Judy Hopps é a pequena coelha de uma fazenda isolada, filha de agricultores que plantam cenouras há décadas. Mas ela tem sonhos maiores: pretende se mudar para a cidade grande, Zootopia, onde todas as espécies de animais convivem em harmonia, na intenção de se tornar a primeira coelha policial. Judy enfrenta o preconceito e as manipulações dos outros animais, mas conta com a ajuda inesperada da raposa Nick Wilde, conhecida por sua malícia e suas infrações. A inesperada dupla se dedica à busca de um animal desaparecido, descobrindo uma conspiração que afeta toda a cidade.

Classificação: Livre (Livre para Todos os Públicos)

Gênero: Animação, Família, Comédia – Duração: 1 hora e 48 minutos. – Ano: 2016