Sebrae realiza curso de Cafés Coados em Bananeiras

Em plena efervescência da Rota Cultural Caminhos do Frio, em Bananeiras, no brejo da Paraíba, o Terraço Lisboa, uma das mais tradicionais cafeterias da região, abre as portas para a realização do curso de Cafés Coados, em parceria com o Sebrae-PB. O curso foi promovido nesta sexta-feira (11), pela manhã e tarde, para amantes de café e empresários de cafeterias.

O curso foi ministrado de forma sintética, vivenciando o processo de moagem e extração do café, assim como o uso do mesmo grão para os referidos métodos onde cada um extrai seu perfil sensorial.

O investimento foi de R$ 30, por pessoa e o curso teve turmas de apenas oito pessoas por turno, com quatro horas de aula.

O curso é importante para as pessoas que pretendem abrir uma cafeteria e, acima de tudo, para os empresários que já estão no ramo poderem fazer um intercâmbio e absorverem mais conhecimento, consequentemente, se qualificando ainda mais.

Para quem não teve como ir para Bananeiras no dia do curso, haverá uma nova turma no dia 16 de agosto, desta vez em João Pessoa, onde será ministrado no Centro de Educação Empreendedora do Sebrae. Só haverá uma turma no horário da manhã.

Esse curso de Cafés Coados interessa a todos os amantes de Café e aos empresários de cafeterias. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: (83) 2108.1256 e 99981.1486.

Turismo em Foco