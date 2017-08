Bazar do Nego é realizado com sucesso no Shopping Cidade Luz. Veja fotos!

No dia 11 de Agosto de 2017 foi realizado no Shopping Cidade Luz, na Maison Gold, o Bazar do Nego. O evento que teve a frente o Digital Influencer Wagner D Moura, teve início ao meio dia. A entrada foi um quilo de alimento não perecível, que serão doados para famílias carentes.

De acordo com o idealizador do projeto, Wagner D Moura, o evento serviu para as lojas participantes venderem os seus produtos parados há algum tempo em suas prateleiras por um valor mínimo de 50%, o que foi de uma grande oportunidade para os lojistas e consumidores. As fotos a seguir foram tiradas por Marcelo/Paparazzi Mania. Confira a seguir como foi o bazar.

Por brejo.com