Encontro da “Nova CDL” acontece hoje à noite na Câmara de Guarabira

Movimento gerado por empresários da cidade de Guarabira, denominado “Nova CDL”, Câmara dos Dirigentes Logistas, programa uma reunião para hoje a noite na Câmara Municipal de Guarabira, Agreste Paraibano. O objetivo da reunião é para serem discutidas propostas para melhoramento do serviço prestado pela CDL.

O movimento tem como organizador o empresário Eduardo Marinho, candidato a presidente da CDL. Eduardo conta com o apoio de dezenas de empresários e convida outros que queiram participar do que ele chama de processo de construção do órgão.

A reunião será às 18:50h

Fonte: PortalMídia