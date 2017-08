Nesta madrugada: Bandidos explodem agência bancária e Correios em Alagoa Grande

Um grupo armado explodiu as agências dos Correios e Bradesco, em Alagoa Grande, Brejo paraibano. As explosões aconteceram na madrugada desta segunda-feira (14), os criminosos usavam armas de grosso calibre. Os assaltantes efetuaram vários disparos em via pública.

Segundo relatos de testemunhas, o bando provavelmente fugiu pela zona rural do município, seguindo a rota da comunidade Caiana dos Crioulos em dois veículos.

A agência dos Correios e Telégrafos fica localizada na área central da cidade, na praça do Coreto, e a agência bancária fica em frente ao Mercado Público.

A Polícia realiza buscas na região com o intuito de localizar vestígios dos criminosos.

Por Raelson Galdino

Via Alagoinha em Foco