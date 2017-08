PMDB de Guarabira realiza convenção nesta terça (15); Local será a ‘Casa 15’

Evento terá as presenças de Fátima, Raniery e Roberto Paulino.

O PMDB do município de Guarabira realiza, nesta terça-feira (15), na Casa 15 (Rua Epitácio Pessoa), sua convenção partidária. O evento político-partidário está previsto para começar às 17h, inclusive com as presenças das principais lideranças do partido.

Conforme informações obtidas pela editoria do site Fato@Fato, o diretório municipal do partido será mantido, tendo Roberta Paulino na Presidência e o ex-vereador Armando Rodrigues de Oliveira (Mallaguty) na vice-presidência.

Poucas serão as mudanças na estrutura do diretório e na executiva do PMDB guarabirense. Alguns membros se filiaram a outras legendas e darão vagas para novos filiados. Outros foram eleitos na eleição passada e também serão substituídos.

Lideranças – A convenção será prestigiada pelo ex-governador Roberto Paulino, a ex-prefeita Fátima e o deputado Raniery.

Do Fato@Fato