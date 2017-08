TRE acata resolução e acaba zonas eleitorais de Serraria, Alagoinha, Pilões, Belém e Caiçara

A justificativa do Tribunal Superior Eleitoral é de contenção de gastos.

O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) acatou determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e aprovou, na sessão desta segunda-feira (14), resolução extinguindo nove zonas eleitorais no Estado. A justificativa do TSE é de contenção de gastos.

Serão extintas a 5ª Zona Eleitoral (sede em Pilar); 12ª Zona Eleitoral (sede em Serraria); 15ª Zona Eleitoral (sede em Caiçara); 21ª Zona Eleitoral (sede em Cabaceiras); 39ª Eleitoral (sede em Bonito de Santa Fé); 45ª Zona Eleitoral (sede em Pilões); 46ª Zona Eleitoral (sede em Alagoinha); 54ª Zona Eleitoral (sede em Belém) e 71ª Zona Eleitoral (sede em Campina Grande).

A resolução também determina a transferência da 3ª Zona Eleitoral de Cruz do Espírito Santo para Santa Rita; da 42ª Zona Eleitoral de Cajazeiras para Itaporanga; a 51ª de Malta para Patos; a 52ª de Coremas para Pombal; e a 74ª de Prata para Água Branca.

Ascom/TRE-PB