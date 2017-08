Casal é detido com droga na cidade de Belém

Policiais militares e civis prenderam, nesta quarta-feira (16), na cidade de Belém, um homem de 19 anos de idade e também apreenderam a esposa dele, uma adolescente de 15 anos, acusados de tráfico de drogas. O casal morava em residência situada em uma localidade conhecida como Favela onde, segundo informações passadas aos policiais, funcionava um ponto de venda de drogas. A prisão e a apreensão foram feitas por policiais do Núcleo de Inteligência e do Comando do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar), juntamente com policiais civis do Grupo Tático Especial da 8ª Delegacia Seccional de Polícia Civil, coordenados pelo delegado Fábio Facciolo.

Quando os policiais chegaram na residência do casal, a adolescente ainda tentou fugir e jogou uma bolsa, que foi localizada e dentro dela foram encontradas 17 pedras de uma substância semelhante a crack, prontas para a comercialização, e R$ 111 em dinheiro. Ela foi apreendida e informou que o dinheiro pertence ao seu esposo, que foi localizado e preso nas proximidades da residência. Na delegacia, ele confirmou que a droga e o dinheiro lhe pertenciam.

O homem foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e foi encaminhado para a cadeia de Belém para aguardar a audiência de custódia. A adolescente foi autuada em flagrante pelo ato infracional semelhante ao crime de tráfico e está à disposição da Justiça.

Assessoria/4º BPM