PMDB de Guarabira elege Roberta Paulino e Mallaguty presidente e vice e aprova Moção contra Reforma da Previdência

A advogada Roberta Paulino e o ex-vereador Armando Rodrigues de Oliveira (Mallaguty) foram, respectivamente, reconduzidos aos cargos de presidente e vice-presidente do Diretório Municipal do PMDB de Guarabira. A convenção do partido ocorreu nesta terça-feira, dia 15 de agosto.

Com a Casa 15 (residência oficial da Família Paulino em Guarabira) repleta de militantes do vermelhão, lideranças políticas da Paraíba e do Brejo, os filiados do PMDB também elegeram os suplentes do Diretório Municipal, os delegados à Convenção Estadual e seus suplentes, além dos membros do Conselho de Ética e Disciplina do partido.

Paralela à eleição do Diretório Municipal, a militância jovem do partido deu posse a nova Presidência da Juventude do PMDB de Guarabira que, a partir deste dia 15 de agosto, será comandada por Maria Thereza Paulino Aguiar.

A convenção foi marcada pelas presenças do ex-governador Roberto Paulino, da ex-prefeita Fátima Paulino, dos deputados Raniery Paulino e Jutay Meneses (presidente estadual do PRB), do ex-prefeito Rosinaldo (Nado) Mendes (Pilõezinhos), vereadores Carlinhos Simões, Júnior Bento, Josinaldo Jorge e Luis Flávio (todos de Pirpirituba), Zé Ismai, Saulo de Biu, Wilsinho, Michele Paulino e Michel do Empenho (Guarabira). Moção contra Reforma da Previdência – Durante a convenção em Guarabira, o PMDB local aprovou Moção contrária a Reforma da Previdência, proposta ao Congresso Nacional pela Presidência da República. Veja o documento:

Veja como ficou o Diretório do PMDB de Guarabira: