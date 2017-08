Projeto Sons de Vidas apresenta-se no IFPB Guarabira nesta quarta (16)

O Projeto Sons de Vidas surge da necessidade de homenagear, à luz das realizações musicais, violonistas e compositores que dedicaram parte de suas obras ao violão.

O Projeto Sons de Vidas surge da necessidade de homenagear, a luz das realizações musicais, violonistas e compositores que dedicaram parte de suas obras ao violão. Coordenado pelo professor Vinícius de Lucena, do IFPB João Pessoa, a iniciativa celebra, neste ano, o centenário do brasileiro Laurindo de Almeida e do venezuelano Antônio Lauro, referências para violão em âmbito nacional e internacional.

A apresentação no IFPB Campus Guarabira está marcada para esta quarta-feira (16), no hall do Bloco Administrativo da instituição, a partir das 9h30. O evento faz parte ainda das comemorações alusivas ao Dia do Estudante, que contará com uma atividade promovida pelo grêmio estudantil do Campus antes do início da apresentação do recital.

Abaixo segue um pouco da biografia dos violonistas homenageados.

Laurindo de Almeida

Laurindo de Almeida é um dos violonistas brasileiros mais conhecidos nos Estados Unidos, país para onde migrou na década de 1940. Destacou-se por ter introduzido o violão brasileiro, com todas as suas diversidades: samba, choro, baião e uma mistura de vários tipos de música folclórica do Nordeste brasileiro, no mundo do jazz norte-americano. Ao longo de sua carreira, ganhou seis Prêmios Grammy, além de uma série de outros prêmios da indústria fonográfica e cinematográfica. Praticamente esquecido em seu país de origem, com mais de 40 discos gravados no exterior, permaneceu em atividade até o fim da vida. É o único músico brasileiro a figurar na Enciclopédia do Jazz.

Antônio Lauro

Filho do barbeiro e músico italiano Antônio Lauro Ventura e da também italiana Armida Cutroneo, iniciou seus estudos musicais em Caracas, na Venezuela, aos nove anos na Academia de Música y Declamación (agora Escola de Música José Ángel Lamas). Em 1947, compôs uma de suas primeiras grandes obras, o poema sinfônico com solistas e coro “Cantaclaro”, inspirado no romance de Rómulo Gallegos. Lauro é considerado um dos maiores compositores latino-americanos de violão. Dentre suas obras, pode-se destacar suas famosas valsas. A qualidade de suas obras o fez receber a o título de “Strauss da guitarra”, atribuído por John Williams.