Nesta manhã: Marisa Alverga lança livro em JP no Projeto Agosto das Letras

A poetisa e escritora Mariza Alverga estará realizando o lançamento da sua mais recente obra Mensagens sem Fronteira na manhã desta quinta-feira (17) de agosto, às 11h, no Projeto Agosto das Letras no Espaço Cultural em João Pessoa-PB, à convite do Secretário de Estado da Cultura, Lau Siqueira, de quem é amiga.

A escritora convida aos amigos para se fazer presentes nesta solenidade, na ocasião em que agradece ao Secretário Estadual de Cultura Lau Siqueira pelo convite.

O que é: O mês de agosto é dedicado à leitura no Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa. É quando acontece mais uma edição do projeto ‘Agosto das Letras: Festival de Leitura da Paraíba’, no período de 17 a 20 do referido mês. São oficinas, palestras, feiras, lançamentos de livros, mesas-redondas, contação de histórias para crianças entre outras atividades de interação com público, escritores e editoras, voltadas aos variados segmentos da área. Integrado ao evento acontece o Quadrinhos Intuados – 3º Encontro Regional Sobre Histórias em Quadrinhos, de 18 a 20 de agosto. A atividade é uma realização do Governo da Paraíba através da Fundação Espaço Cultural da Paraíba.

