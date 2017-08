Governador entrega binário rodoviário da cidade de Solânea neste sábado

O governador Ricardo Coutinho vai inaugurar neste sábado (19), às 16h, a 130ª obra rodoviária do programa Caminhos da Paraíba. Trata-se do binário rodoviário de Solânea, com extensão de 2,2 km, construído com recursos próprios do Tesouro Estadual, no valor de R$ 1,2 milhão.

É mais uma obra de mobilidade urbana do governo estadual realizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), que consiste na pavimentação das avenidas Santos Dumont, José Pessoa da Costa e Dionísio Rodrigues da Costa, todas paralelas ao segmento urbano da PB-105, em Solânea. Desta forma, o tráfego de veículos ficará dividido em mão única entre essas as avenidas e a rodovia, com sentidos opostos.

As obras foram iniciadas em maio de 2017 e concluídas neste mês de agosto, beneficiando diretamente uma população de 26.551 habitantes de Solânea e milhares de usuários que trafegam diariamente na PB-105, na região do Brejo paraibano.

Foram executados serviços de recapeamento das avenidas José Pessoa da Costa e Santo Dumont em CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) e sinalização horizontal e vertical.

O superintendente do DER, Carlos Pereira de Carvalho e Silva, disse que a inauguração de mais uma obra rodoviária demonstra “o compromisso do governador Ricardo Coutinho e do secretário João Azevedo de oferecer ao Estado da Paraíba uma das melhores malhas rodoviária do país”.

O binário de Solânea visa principalmente desafogar o tráfego de veículos no centro da cidade, proporcionando mais segurança, além de modernizar a infraestrutura rodoviária do Estado, facilitando a travessia de veículos que se dirigem para outras cidades da região.

