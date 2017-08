Homens praticam assalto e fogem com carro e dinheiro em Pilões

Quatro homens armados de revolver realizaram um assalto na cidade de Pilões, no Brejo Paraibano, na manhã desta quinta-feira (17). De acordo com as informações, a vítima trafegava em um veículo quando foi abordada pelos assaltantes por volta das 11h.

Ainda de acordo com as informações, a vítima teve um carro modelo Celta, de cor prata e placa DRA-1257/PB, uma quantia em dinheiro de aproximadamente R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) e vários objetos levados pelos criminosos ainda desconhecidos. A vítima acionou a polícia militar e ao informar sobre o ocorrido, os policiais militares realizaram buscas em toda região e foram informados que o carro teria sido encontrado abandonado minutos depois, perto de um motel na cidade de Arara-PB. Os bandidos possivelmente adentraram num matagal para prosseguir com a fuga. Várias viaturas fazem o cerco no sentido de localizar os assaltantes. A vítima foi orientada a comparecer na Delegacia de Polícia em Pilões para registrar o Boletim de Ocorrência. Nordeste1 com Pedro Jr.