Acidente grave deixa um morto e 4 feridos próximo à Guarabira

Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas em uma capotagem no início da manhã deste domingo (20) na rodovia estadual PB-073, que liga a cidade de Guarabira a Mari, na região Agreste da Paraíba. Segundo informações repassadas pelo sargento Miranda, do Corpo de Bombeiros, as cinco vítimas seguiam no mesmo veículo, que perdeu o controle e capotou na pista.