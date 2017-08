Colégio CEEPAPS comemora o Dia dos Pais. Veja fotos!

No dia 15 de agosto de 2017, foi realizada a comemoração do Dia dos Pais no CEEPAPS, Centro Educacional Evangélico Pr. Antônio Petronilo dos Santos. O evento contou com a participação dos pais e alunos do colégio, onde foi realizado pelos alunos várias homenagens de várias classes aos pais e no final foi servido um lanche pra todos. Nas fotos abaixo registradas pelas lentes do brejo.com você pode conferir como foi a comemoração da instituição de ensino cristã.

O CEEPAPS – Centro Educacional Evangélico Pr. Antônio Petronilo dos Santos, fica localizado na Rua José de Oliveira Madruga, s/n, Bairro São José, Guarabira, PB.

Do brejo.com