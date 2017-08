Governador inaugura binário e autoriza licitação para reforma de escola de Solânea

O governador Ricardo Coutinho inaugurou, na tarde deste sábado (19), o binário rodoviário de Solânea, obra que beneficia mais de 26 mil habitantes e facilita o tráfego dos veículos na localidade. O binário tem 2,2 km de extensão e representa um investimento de R$ 1,2 milhão, com recursos do Tesouro Estadual.

Na ocasião, o governador também assinou a ordem de licitação para a reforma da Escola Estadual Alfredo Pessoa de Lima, que receberá recursos na ordem de R$ 2 milhões. A solenidade contou com a presença de prefeitos, deputados estaduais, auxiliares do Governo e lideranças da região.

Na ocasião, Ricardo Coutinho comentou que a cidade de Solânea necessitava deste binário rodoviário para se desenvolver e melhorar as condições de mobilidade urbana.

“As cidades crescem e hoje Solânea tem um grande comércio que precisava deste binário. Sei como era difícil para os comerciantes e para a cidade conviver com os problemas de mobilidade. Eu fico muito feliz por concluir essa obra que organiza o trânsito e melhora a circulação de mercadorias e pessoas. Também estamos assinando a ordem de licitação para a reforma da escola de Solânea, duas ações fundamentais para a localidade”, observou o governador.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Recursos Hídricos, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, João Azevêdo, a obra vem para mudar a situação da mobilidade urbana de Solânea.

“Estamos comemorando a entrega dessa grande ação que acaba com os problemas de mobilidade urbana dessa área. A população de Solânea agora tem um binário rodoviário adequado, facilitando a passagem dos veículos. Essa gestão também fez outras obras de mobilidade, a exemplo do Contorno de Guarabira, inaugurado há pouco tempo, o Trevo das Mangabeiras, o Viaduto do Geisel e muitas outras. É bom lembrarmos também que, antes, a Paraíba tinha 54 cidades em situação de isolamento asfáltico e o Governo do Estado levou o asfalto para todas elas, ou seja, o trabalho continua em todas as regiões para garantir mais qualidade de vida para os paraibanos”, ressaltou.

A obra de mobilidade urbana consiste na pavimentação das avenidas Santos Dumont, José Pessoa da Costa e Dionísio Rodrigues da Costa, todas paralelas ao segmento urbano da PB-105, em Solânea. Desta forma, o tráfego de veículos ficará dividido em mão única entre essas as avenidas e a rodovia, com sentidos opostos.

Cerca de 1.200 veículos passam diariamente pelo binário. Na obra foram executados serviços de recapeamento das avenidas José Pessoa da Costa e Santo Dumont em CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) e sinalização horizontal e vertical.

O prefeito de Solânea, Kayser Rocha, expressou a satisfação por receber uma obra de mobilidade tão necessária para os cidadãos do município.

“O binário era uma demanda antiga do povo de Solânea, porque a situação aqui estava complicada. Estamos muito felizes por vermos esta obra inaugurada e também porque o governador vai nos dar outro grande presente, que é a reforma da maior escola do município. A Escola Alfredo Pessoa de Lima vai receber quase R$ 2 milhões de investimento e certamente ficará com as condições adequadas para os estudantes de Solânea. Quero agradecer, em nome da população, pelos benefícios trazidos pelo Governo do Estado que vão gerar desenvolvimento para nosso município”, afirmou.

“Só sabe a importância desse binário quem passa diariamente por aqui. O trânsito nesta área era muito ruim, sobretudo em dias de feira, quando o fluxo de veículos, entre carros e motos aumenta muito. Solânea hoje é só felicidade por causa da inauguração desta obra”, falou o deputado estadual Ricardo Barbosa.

A comerciante Maria de Fátima trabalha na feira e comentou que depois que o binário foi concluído a situação no local melhorou muito.

“Eu moro em Solânea faz tempo e esse binário era uma grande necessidade do povo. Antes, quando era dia de feira, a situação do trânsito ficava complicada, era ruim até para os comerciantes que têm que trazer e levar as mercadorias. Agradeço ao governador por ter feito este binário”, comemorou.

