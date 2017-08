Thereza toma posse na Presidência da JPMDB de Guarabira e quer parceria com a FUG-PB

Nova presidente da Juventude do PMDB guarabirense também quer estreitar experiência com o Diretório Municipal do partido.

A estudante Maria Thereza Paulino Aguiar tomou posse, em solenidade realizada na terça-feira (15), na Presidência da Juventude do PMDB de Guarabira. Na ocasião, ela disse que uma de suas primeiras metas é firmar parceria com a Fundação Ulysses Guimarães na Paraíba para fazer intercâmbio político e realizar cursos profissionalizantes destinados a juventude guarabirense.

Em entrevista exclusiva para a TVFato@Fato, Thereza Paulino revelou que vai realizar reuniões periódicas com a diretoria da JPMDB e ter contato direto com o Diretório Municipal do partido para, dentre outras ações, estreitar experiências, sobretudo no campo político.

A posse dos novos integrantes da JPMDB de Guarabira foi prestigiada pelo presidente da Juventude do PMDB na Paraíba, Ronaldo Andrade.

A diretoria ficou composta dos seguintes membros:

Presidenta: Thereza Paulino