Cronometragem da corrida do 4º BPM será feita através de chips

A 10ª Corrida Coronel Elísio Sobreira, promovida pelo 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) e que acontece no próximo domingo (27), terá a cronometragem eletrônica feita através de chips. A tecnologia permitirá aos organizadores da corrida a apuração rápida e segura dos resultados e aos inscritos, a consulta, na internet, do seu tempo e da sua colocação. O chip será entregue aos inscritos no sábado (26) e faz parte do kit, que inclui ainda a camisa da corrida e o número de inscrição que deve ser afixado na camisa.

As inscrições para a Corrida Coronel Elísio Sobreira podem ser feitas de forma presencial ou pela internet. De forma presencial, as inscrições podem ser feitas até a sexta-feira (25) no próprio 4º BPM ou no 2º BPM, em Campina Grande, ao preço de R$ 10. O horário é das 8h até as 12h e das 14h até as 17h, com exceção do último dia, quando o horário das inscrições será até as 13h.

Pela internet, as inscrições podem ser feitas no site www.zeniteesportes.com até as 23h59 da quarta-feira (23). Neste caso, o valor da inscrição será acrescido de R$ 5, totalizando R$ 15, e o pagamento pode ser feito através de boleto bancário, cartão de crédito ou débito automático em conta corrente. No site também é possível consultar o regulamento da corrida.

São oferecidas quatro categorias: Geral, Militar Geral, Militar do 4º BPM e Cadeirante e todos os que concluírem o percurso de 8 km receberão medalhas. Os três primeiros colocados de cada categoria, no masculino e feminino, também receberão troféus. A corrida terá início pontualmente às 8h, com largada no 4º BPM e chegada no final da Avenida Pedro II, na cidade de Guarabira.

A Corrida Coronel Elísio Sobreira, que é o patrono da Polícia Militar da Paraíba, de acordo com o comandante do 4º BPM, major Gilberto, tem por finalidade o incentivo à prática da corrida para uma vida mais saudável, assim como proporcionar uma maior integração entre os componentes da Polícia Militar e a sociedade civil em geral.

Assessoria/4ºBPM