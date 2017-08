Desportiva Guarabira vence Spartax por 3×0 no Sílvio Porto

Com Estádio Municipal Sílvio Porto completamente lotado, a Associação Desportiva Guarabira goleou o Spartax (João Pessoa) por 3 a 0 e assumiu isoladamente a vice liderança do Grupo Litoral da 2ª Divisão do Campeonato Paraibano.

Depois de um jogo mono na primeira etapa, a Desportiva do técnico Gerson Junior venho com tudo para o segundo tempo, quando Ebinho aos 18, Fábio aos 25 e Ewerton aos 36 minutos marcaram para a Azulão, decretando a goleada de 3 a 0.

Como o São Paulo Crystal também venceu o seu jogo contra o Miramar em Cruz do Espírito Santo, o time tricolor continua na liderança agora com 9 pontos. A Desportiva soma 6, ocupando o segundo lugar, Spartax está em terceira posição e o Mirarmar é o laterna

Próximos jogos

Na próxima rodada, a Desportiva Guarabira volta a encarar o Spartax. O jogo será em João Pessoa, no CT Ivan Thomaz.

Do Martir Esportes