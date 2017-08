Solânea e Bananeiras têm mudança na escala de racionamento de água

A partir desta segunda-feira (21/08), as cidades de Solânea e Bananeiras, as quais são abastecidas pelo manancial de Canafístula II, sofrerão mudanças no racionamento de água. De acordo com a Gerência Regional do Brejo, a população passará a receber água semanalmente e não mais a cada 15 dias como estava ocorrendo.

Com a mudança, cada uma das cidades terá um cronograma diferenciado na escala de racionamento. Na cidade de Solânea, o abastecimento ocorrerá de segunda a quinta-feira. No entanto, ela ficam sem água único dia da semana – sexta-feira, e fim de semana. Enquanto no município de Bananeiras, água é liberada de segunda a quarta-feira, deixando a população sem água dois dias da semana e também no fim de semana. O comunicado da Gerência Regional do Brejo sobre alteração na nova escala de racionamento das respectivas cidades foi emitida à imprensa na última sexta-feira (18/08). Veja abaixo o comunicado na íntegra: “Comunicado de alteração de escala de racionamento A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – Cagepa – comunica aos usuários das cidades de Solânea e Bananeiras, abastecidas pelo manancial de Canafístula II, que a partir da próxima segunda-feira (21/08), passará a adotar novo rodízio de racionamento, atendendo os municípios semanalmente, obedecendo a seguinte ordem: Solânea – abastecimento de segunda a quinta-feira. Bananeiras – abastecimento de segunda, terça e quarta-feira. Guarabira, 18 de agosto de 2017. Gerência Regional do Brejo”