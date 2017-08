Caravana de Lula terá atos em João Pessoa e Campina Grande

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está,. em caravana pelos nove Estados do Nordeste até a primeira semana de setembro. A passagem pela Paraíba acontece com a entrega do título de cidadão pessoense e dois atos públicos, um na capital, no sábado, 26, às 19h30, no Ponto de Cem Réis e outro em Campina Grande, no domingo, 27, às 10h30, no Parque Bodocongó.

Para o presidente do PT na Paraíba, Jackson Macedo, apesar do momento de turbulência política, a passagem de Lula é motivo de grande alegria porque simboliza o carinho do ex-presidente pela região. “Durante o governo PT, o Nordeste foi incluído na agenda do desenvolvimento do país. Uma prova disso foi a realização da transposição do Rio São Francisco, que solucionou o problema do racionamento na Borborema”, ressaltou Jackson.

Os dois atos estão sendo articulados com centrais de trabalhadores como a CUT, a Nova Central e a CTB, juntamente com vários movimentos e entidades ligados à Frente Brasil Popular. Em João Pessoa, o tema do ato será Por cidadania, direitos e pela democracia – nossa luta é todo dia. Já na cidade de Campina Grande, o ato público tem como tema Água e democracia.

“Todos os paraibanos são convidados, mas principalmente aqueles que acreditam em Lula e na democracia. É importante dizer que esse não é um momento de antecipação de eleição, é a hora de celebrar um ex-presidente que muito fez por nossa região”, declarou o presidente do PT na Paraíba.

Jackson Macedo adianta ainda que, em sua passagem, Lula deve continuar a denunciar “as políticas golpistas do atual governo, de modo muito especial aquelas que atacam conquistas históricas dos trabalhadores, como é a reforma da previdência e como foi a reforma trabalhista”. Conforme ele, a caravana tem um papel muito importante porque vai colocar mais uma vez em debate a conjuntura do país pós-golpe.

