Gerson do Gesso entrega cargo no HRG e rompe com Ala Girassol

O suplente de vereador Gerson Cândido de Farias (Gerson do Gesso – PPL) entregou, na tarde desta segunda-feira (21), o cargo de coordenador do ambulatório do Hospital Regional de Guarabira. Segundo fontes, o ex-parlamentar se queixa de desprestígio junto a Ala Girassol guarabirense.

Gerson confirmou ao Portal Independente que estava se demitindo do cargo, mas não quis entrar em detalhas. Conforme informações, o ex-vereador recebia pouco mais de R$ 900,00 (novecentos reais) pelo cargo exercido no Hospital Regional de Guarabira.

O diretor da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) em Guarabira, por exemplo, que foi candidato a vereador na última eleição e obteve apenas 396 votos, recebe quatro vezes a mais que Gerson, votado no pleito municipal de 2016 por 804 eleitores.

Com a entrega do cargo, Cândido também rompe com a Ala Girassol guarabirense. Familiares do ex-parlamentar disseram que os acordos não foram cumpridos, sobretudo da parte dos dirigentes do PSB de Guarabira.

Gerson do Gesso foi vereador em Belém, Araçagi e obteve dois mandatos pelo município de Guarabira. Comentários nas rodas políticas da cidade dão conta de que o suplente de vereador deve, nos próximos dias, anunciar apoio ao grupo Paulino ou Toscano.

Fato@Fato