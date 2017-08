EM TRAMITAÇÃO: Projeto incentiva admissão de pessoas da terceira idade no mercado de trabalho

Projeto de Lei de autoria do deputado estadual Jutay Meneses (PRB) cria o programa de incentivo à admissão de pessoas idosas no mercado de trabalho no Estado da Paraíba. A matéria número 1470/2017 esta tramitando na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB).

De acordo com o autor da propositura, o programa tem como finalidade incentivar empresas do Estado da Paraíba a disponibilizarem vagas de trabalho para pessoas da terceira idade. “Com a expectativa de vida aumentando, os idosos permanecem cada vez mais ativos, podendo contribuir positivamente na sua função”, disse.

Jutay disse ainda que dados estatísticos mostram que os idosos que foram contratados e reinseridos no mercado de trabalho nos últimos anos, possuem um ótimo relacionamento e trabalham com muito comprometimento e entusiasmo todos os dias, além da responsabilidade e sabedoria que agregam muito no desempenho profissional.

“O trabalho para os idosos além de constituir uma fonte de renda, complementando a aposentadoria, é também uma forma de se manter útil e de se ocupar. Envelhecimento não significa ser improdutivo e dependente”, destacou o deputado.

Estatísticas – Segundo o IBGE, de 2005 a 2015, a proporção de idosos de 60 anos ou mais no Brasil passou de 9,8% da população para 14,3%. Além disso, o número de ocupados entre 60 e 64 anos, por exemplo, aumentou de 47,6% para 52,3%. Na Paraíba, o aumento de idosos foi de 2,02% de 2009 até os dias atuais.