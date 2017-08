Igreja de Deus comemora 131 anos de atuação no mundo. Veja fotos!

Nos dias 19 e 20 de agosto de 2017 respectivamente às 19h00 horas, foi realizado grande comemoração dos 131 anos da Igreja de Deus no mundo. São 177 países atendidos pela Igreja de Deus. A Igreja de Deus no Brasil em Guarabira comemorou o aniversário da Igreja de Deus no mundo com muito louvor e adoração a Deus. Acesse o site oficial www.igrejadedeus.org.br e confira os dados da igreja no Brasil e no mundo. Veja abaixo as fotos dos 2 dias de comemoração onde também foi comemorado o Dia dos Pais e do Pastor. Confira também as fotos no site da Igreja de Deus no Brasil em Guarabira www.idbguarabira.org.

Do brejo.com