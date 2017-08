Prefeito de CG prestigia abertura do Caminhos do Frio em Alagoa Nova

O prefeito Romero Rodrigues, de Campina Grande, prestigiou na noite dessa segunda-feira, 21, a abertura do circuito Alagoa Nova do Projeto Caminhos do Frio.

Recebido pelo prefeito José Uchôa de Aquino Leite (PSDB) e pelo vice-prefeito João da Ideal (PSD), Romero se disse honrado pelo convite para o evento, que contou com o envolvimento do município e levou à praça pública uma verdadeira multidão.

O prefeito campinense também teve oportunidade de manter contato com outras lideranças do Agreste paraibano.

Na abertura oficial da Rota Cultural – que mantém nos meses de julho, agosto e setembro uma programação diversificada entre música, teatro, gastronomia e trilhas ecológicas no Brejo e Agreste paraibanos -, Romero Rodrigues destacou o esforço do prefeito Aquino para consolidar em Alagoa Nova uma qualidade no evento à altura da expectativa dos visitantes.

Para o gestor tucano, nada mais natural que Campina Grande passe também a integrar o circuito.

Durante o evento, Romero teve oportunidade de cumprimentar e trocar ideias com colegas da região, além do anfitrião Aquino: Melchior Naelson Batista da Silva (PSB), o Chió, de Remígio; Petrônio de Freitas (PSD), de Serraria; Antônio Sobrinho (PSD), de Alagoa Grande; Fábio Ramalho (PSDB), de Lagoa Seca; Douglas Lucena (PSB), de Bananeiras; Fátima Silva (PSD), de Matinhas; e João Francisco (PSDB), de Areia, além do vice-prefeito Edivanildo Júnior (PTB), de Solânea.

Com Ascom