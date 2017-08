A Torre Negra e Uma Família Feliz estão em cartaz no CineMaxxi. Confira os filmes de 24/08 à 30/08

Confira os filmes em cartaz no CineMaxxi Cidade Luz em Guarabira-PB, de 24/08 à 30/08 de 2017. A novidade desta semana são os filmes A Torre Negra e Uma Família Feliz os filmes: Annabelle 2: A Criação do Mal e Planeta dos Macacos: A Guerra, continuam em cartaz. Confira a seguir os trailers e horários de exibição.

A Torre Negra



Sinopse: Um pistoleiro chamado Roland Deschain (Idris Elba) percorre o mundo em busca da famosa Torre Negra, prédio mágico que está prestes a desaparecer. Essa busca envolve uma intensa perseguição ao poderoso Homem de Preto (Matthew McConaughey), passagens entre tempos diferentes, encontros intensos e confusões entre o real e o imaginário. Baseado na obra literária homônima de Stephen King.

Classificação: 16 anos (Não recomendado para menores de 16 anos)



Gênero: Ficção científica, Aventura e Ação – Duração: 1 hora e 35 minutos, Ano: 2017

Horários no CineMaxxi Cidade Luz

Horários de Segunda à Sexta:

17h10 – 2D Dublado

19h20 – 2D Dublado

21h30 – 2D Dublado

Horários no Sábado, Domingo e Feriados:

15h00 – 2D Dublado

17h10 – 2D Dublado

19h20 – 2D Dublado

21h30 – 2D Dublado

Uma Família Feliz



Sinopse: Emma, a mãe da família Wishbone, está tentando de todas as formas salvar a relação com seus familiares, que não é nada amigável. Já que nenhum deles se dá muito bem e a paz e tranquilidade são quase impossíveis, ela planeja uma noite de diversão fora de casa. Mas a confusão começa quando, inesperadamente, uma bruxa os transforma em monstros.

Classificação: 3 anos (Não recomendado para menores de 3 anos)



Gênero: Ficção científica, Aventura e Ação – Duração: 1 hora e 33 minutos, Ano: 2017

Horários no CineMaxxi Cidade Luz

Horários de Segunda à Sexta:

16h50 – 3D Dublado

18h50 – 3D Dublado

Horários no Sábado, Domingo e Feriados:

14h50 – 3D Dublado

16h50 – 3D Dublado

18h50 – 3D Dublado

Annabelle 2:A Criação do Mal



Sinopse: Anos após a trágica morte de sua filha, um habilidoso artesão de bonecas e sua esposa decidem, por caridade, acolher em sua casa uma freira e dezenas de meninas desalojadas de um orfanato. Atormentado pelas lembranças traumáticas, o casal ainda precisa lidar com um amendrontador demônio do passado: Annabelle, criação do artesão.

Classificação: 14 anos (Não Recomendado para menores de 14 anos)



Gênero: Terror – Duração: 1 hora e 50 minutos, Ano: 2017

Horários no CineMaxxi Cidade Luz

Horários de Segunda à Domingo:

16h00 – 2D Dublado

18h30 – 2D Dublado

Planeta dos Macacos: A Guerra



Sinopse: Humanos e macacos cruzam os caminhos novamente. César (Andy Serkis) e seu grupo são forçados a entrar em uma guerra contra um exército de soldados liderados por um impiedoso coronel (Woody Harrelson). Depois que vários macacos perdem suas vidas no conflito e outros são capturados, César luta contra seus instintos e parte em busca de vingança. Dessa jornada, o futuro do planeta poderá estar em jogo.

Classificação: 14 anos (Não recomendado para menores de 14 anos)



Gênero: Ficção científica, Ação, Aventura – Duração: 2 horas e 20 minutos, Ano: 2017

Horários no CineMaxxi Cidade Luz

Horários de Segunda à Domingo:

20h45 – 3D Dublado

Sessões durante toda a semana:

Para os filmes em 3D, o ingresso custa apenas R$ 24,00. E R$ 20,00 para filmes em 2D. Mas todo mundo paga meia de segunda a quarta-feira, exceto feriados. Aproveite a promoção!

